SARONNO – Thomas Risi, il giovane studente pendolare multato sul Malpensa express che ha lanciato un appello a Regione e alle istituzioni torna con una commento alle risposta avute dal Comitato viaggiatori e dai pendolari.

Il viaggiatore parte “dall’accusa di non essersi accorto che il Malpensa express fosse solo di prima classe”.

Innanzitutto la registrazione Audio non è presente in tutte le stazioni, e inoltre ( cosa fondamentale) non c’è alcuna segnalazione sul treno, infatti sugli schermi del treno, presenti in ogni vagone, non viene indicato minimamente in maniera esplicita e comprensibile all’utente, che quel treno effettua servizio soltanto di prima classe.

Questa è una falla molto grave, perché un treno che effettua servizio solamente di prima classe, è un treno pericoloso, perchè una volta che si chiudono le porte, non hai più scampo…

A differenza “del fratello” Malpensa Express che parte dalla Stazione Centrale, il quale compie lo stesso tragitto di quello che parte da Cadorna, quest’ultimo include anche la seconda classe, perciò una persona come me in possesso di abbonamento Stibm non incorrerebbe in nessun rischio.

Ripeto, la mancanza di segnalazione sul treno, è una falla enorme… si prenda ad esempio una persona con una disabilità uditiva, il quale si trova a dover prendere questo treno, e magari è anche di fretta… sicuramente incapperebbe nella mia stessa situazione, proprio perché c’è mancanza di segnalazione sul treno.

Tralasciano il focus su coloro che hanno delle disabilità, ahimè un problema trascurato su molti aspetti: basti pensare ad una persona che arriva a Cadorna, la quale con la confusione della stazione e magari indossa delle cuffiette, e quindi non riesce a sentire la segnalazione audio, si accinge a salire sul “treno trappola” ormai quella persona ha il destino segnato e soprattutto la persona in questione non è conscia di trovarsi su un treno che non possiede la seconda classe.

Ci tengo a precisare un’atra questione che ha voluto sottolineare Andrea Mazzucotelli (portavoce del comitato viaggiatori tpl Saronno ndr), il quale (quanto scritto sull’articolo che ha pubblicato) dice che si può scendere tranquillamente alla fermata di Bovisa, prima che scatti la prima classe, proprio perché la prima classe scatta una volta superata la fermata di Bovisa. Preso per vero quanto affermato dal signore, allora ribadisco che andrebbe segnalata anche quest’ultima cosa sui monitor del treno, perché altrimenti un cittadino comune ahimè non le può sapere queste cose, ma rimangono conoscenze legate soltanto a chi lavora nel settore.

Dato che sono stati acquistati treni di ultima generazione, con monitor praticamente ovunque, invece di proiettare pubblicità, che si proiettino informazioni utili all’utenza.

Ultima cosa a cui tengo particolarmente e che voglio sottolineare, argomento cardine della lettera scritta precedentemente, è proprio l’assurdità e il menefreghismo di Regione Lombardia nel attuare agevolazioni per coloro che sono costretti a prendere il treno per recarsi in una località (Milano) dove sta diventando sempre più impossibile potervi accedere con la propria macchina. Proprio per quest’ultima cosa, a maggior ragione, ci dovrebbe essere un focus differente riguardo i mezzi pubblici.

Perciò, invece di creare un treno di sola prima classe, uguale ad unn altro già esistente, solo per creare appositamente confusione e far pagare ad uno studente universitario più di 500 euro di abbonamento treno, per poi dirgli che il realtà quello specifico treno (fratello di un’altro) non è nemmeno compreso forse sarebbe più giusto mettere al primo posto il cittadino onesto, e non cercare di trovare il cavillo per volerlo fregare.

Sottolineo che la lettera da voi pubblicata, è stata inviata da me anche al Ministro dei trasporti, alla Regione Lombardia e anche a Trenord nessuno si è degnato di rispondermi.

