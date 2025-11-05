Città

SARONNO – Dopo il successo dello scorso anno torna Saronno in Gioco, la seconda edizione dell’evento ludico organizzato da Fabrizio Reina, Fondazione Daimon, Ludoteca Alto Milanese e Ruolatori Seriali che intratterrà i saronnesi all’auditorium Aldo Moro e nella biblioteca civica di via Santuario il 15 e il 16 novembre con diversi giochi di ruolo, giochi da tavolo e laboratori, oltre che punti di ristoro, stand dove si potranno acquistare i giochi e workshop con diversi ospiti tra cui il famoso game designer Spartaco Albertarelli. La manifestazione sarà inaugurata alle 20.30 di venerdì 14 novembre al teatro Prealpi con lo spettacolo “Il mare delle lacrime”, un’esibizione reale del gioco Daggerheart, accompagnato dalla musica dal vivo di Fulvia Grimaldi e Massimo De Vita. L’evento sarà gratuito ma alcune attività sono soggette a prenotazione, invece, lo spettacolo di apertura di venerdì avrà un costo di 15 euro acquistabile sul sito cinemasaronno.it.

In occasione della seconda edizione, l’ideatore e organizzatore Fabrizio Reina ha tenuto una conferenza oggi 5 novembre in comune spiegando temi non solo di intrattenimento ma anche sociali parlando del ruolo che il gioco ha nelle scuole, nella psichiatria e nelle carceri: “Vogliamo diffondere la cultura del gioco come linguaggio universale capace di unire generazione diverse, il gioco è più di un semplice passatempo, è uno strumento educativo e sociale, oltre che uno strumento per conoscersi, imparare e stare insieme”.

Fiera di patrocinare l’evento ludico, la sindaca Ilaria Pagani dice: “Saronno in Gioco è un’iniziativa che rappresenta al meglio lo spirito della nostra città: una comunità viva, curiosa e capace di mettersi in gioco insieme. È un progetto che anima il centro cittadino creando occasioni di incontro tra generazioni diverse e valorizzando il gioco come strumento educativo. Eventi come questo rafforzano il senso di appartenenza alla nostra comunità”. Dello stesso spirito è anche l’assessora Lucy Sasso: “Ringrazio gli organizzatori per questo momento di socialità e divertimento, la nostra amministrazione sostiene sempre ciò che il territorio propone”.