SARONNO – Parlare di territorio, impresa e libertà: un pomeriggio per riflettere insieme sulla relazione tra queste diverse componenti della vita economica e democratica del nostro Paese e del nostro continente. Si tratta dell’evento: “Una questione di libertà: poteri, imprese e territori nel cuore dell’Europa”, che si terrà nella Sala del Bovindo di Villa Gianetti , giovedì 6 novembre, con inizio alle 18. Interverranno gli autori dell’opera, Stefano Binda e Matteo Reale. La discussione sarà moderata da Raul Caruso. L’ingresso è libero.

Dal 5 settembre è disponibile in libreria e su tutti gli store online “Una questione di libertà” di Stefano Binda e Matteo Reale: una riflessione forte e documentata sul ruolo dei corpi intermedi, dei territori e delle piccole imprese come garanti di un autentico pluralismo democratico.

La libertà non è un bene astratto, ma un principio da coltivare nei luoghi in cui le persone vivono e lavorano. Tra filosofia e attualità, Stefano Binda e Matteo Reale intrecciano riflessioni sul futuro della democrazia e dell’economia: ne emerge un messaggio riformista, che individua nella difesa dell’autonomia dei territori e delle imprese la condizione per difendere la libertà di tutti. In un tempo in cui il potere è in mano ai mercati, alla finanza e alla tecnoscienza, gli autori rivendicano il ruolo decisivo dei corpi intermedi, delle comunità locali e delle piccole imprese come garanti di pluralismo e di democrazia. L’impresa artigiana e il radicamento territoriale non sono reliquie del passato, ma strumenti vitali per resistere a una progressiva “proceduralizzazione della libertà” che rischia di svuotare la cittadinanza.

Con Una questione di libertà, Binda e Reale consegnano un manifesto per il presente: ricordarci che la libertà è il fine di tutto, e che custodirla significa dare forza alle comunità, alle imprese e ai territori che ne sono la linfa viva.

Stefano Binda, laureato in filosofia, si è specializzato e ha sempre lavorato nei public affairs. È segretario di Cna Lombardia. È inoltre autore di Cabotaggi. Orizzonti ed itinerari filosofici (2017) e, con Giuseppe Battarino, di Emergenza non eccezione. Frammenti di politica, giustizia, economia e lavoro al tempo del Covid 19 (2022).

Matteo Reale, consulente, affianca le aziende in progetti legati alla strategia d’impresa e al marketing, con attenzione ai nuovi modelli d’impresa responsabile e all’etica d’impresa. È presidente di Cna Milano e di Ecipa, ente di formazione di Cna Lombardia.

