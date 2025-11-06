Eventi

CERIANO LAGHETTO – Novembre si apre con una nuova iniziativa culturale pensata per coinvolgere tutta la comunità: “Hot Talks – La cultura che scalda“. Si tratta di quattro serate nella sala consiliare del municipio, organizzate dall’amministrazione comunale, per esplorare temi attuali e stimolanti in un clima informale e accessibile.

Il format prevede che ogni partecipante porti da casa una tazza personale, che verrà riempita con una bevanda calda come tè o cioccolata, grazie al contributo delle associazioni locali. Un gesto semplice che punta a favorire un’atmosfera accogliente e di condivisione, in cui la cultura diventa occasione di incontro e dialogo.

Gli incontri, tutti a ingresso gratuito e con inizio alle 21, si terranno ogni giovedì del mese. La rassegna si aprirà il 6 novembre con un’introduzione all’intelligenza artificiale e alle sue applicazioni nella vita quotidiana, a cura del fisico elettronico Pierluigi Redaelli. Il 13 novembre sarà protagonista la musica d’autore italiana e la storia del Premio Tenco, approfondita da Antonio Silva, già sindaco di Ceriano Laghetto e figura legata da anni alla manifestazione. Il 20 novembre si passerà all’arte raccontata attraverso quattro grandi artiste (Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo, Louise Bourgeois e Niki de Saint Phalle) con l’intervento dell’educatrice museale Simona Bianchi. L’ultimo appuntamento, il 27 novembre, sarà dedicato al benessere visto in chiave olistica, con la psicoterapeuta Giulia Colombo e la dietista Simona Ferrari che guideranno una riflessione sul rapporto tra mente, corpo e alimentazione.

La rassegna nasce per dare spazio alla conoscenza come esperienza condivisa, trasformando la cultura in un momento piacevole da vivere insieme, con contenuti che sappiano riscaldare, proprio come una bevanda fumante in una serata d’autunno.

(foto d’archivio)

