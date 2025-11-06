Basket

SARONNO – I ragazzi di coach Leva, della squadra Robur Saronno che partecipa al campionato maschile Dr2, saranno in campo questa sera a Laveno Valcuvia, per certificare lo straordinario momento di forma. Tolta la prima giornata, i roburini sono in striscia di vittorie e a caccia del primato.

Trasferta lunga e tosta, nella quale mettere il massimo della concentrazione per regolare i padroni di casa e proseguire nel processo di crescita. Palla a due alle 21.15. Di certo un match importante per i biancazzurri del presidente Ezio Vaghi, che veleggiano nelle zone di vertice della graduatoria.

(foto archivio: azione di gioco della Robur versione Dr2)

