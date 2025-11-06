Calcio

LAZZATE – Divorzio fra l’Ardor Lazzate, che sta attraversando un periodo nero, ieri ha perso 3-0 il derby con la Lentatese ed è penultima nella classifica di Eccellenza, e l’allenatore Ferdinando Fedele, che aveva guidato il team anche nella scorsa stagione.

Questo il comunicato ufficiale del club.

La società Ardor Lazzate comunica di aver interrotto in data odierna e di comune accordo il rapporto professionale con mister Ferdinando Fedele come allenatore della prima squadra.

Tutta l’Ardor Lazzate desidera esprimere un sentito ringraziamento per l’impegno, la dedizione e la professionalità con cui mister Fedele, fin dal primo giorno, ha guidato la squadra contribuendo alla causa gialloblù, distinguendosi per l’unicità delle sue competenze tecniche, umane e relazionali. Indimenticabile la stagione dei record vissuta nell’annata 2023-2024, culminata con il raggiungimento della finale playoff di Eccellenza. A mister Fedele si augura un brillante prosieguo di carriera e un futuro colmo di soddisfazioni, sia a livello sportivo che a livello personale.

06112025