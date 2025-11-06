Calcio

SARONNO – Brutto ko per il Fbc Saronno con il Mariano nella sfida infrasettimanale valida per la decima giornata di campionato di Eccellenza Lombardia disputata alle 20.30 di ieri 5 novembre nel centro sportivo comunale di Mariano Comense.

Nel primo tempo i padroni di casa sono anche padroni del campo sbloccando il risultato dopo poco più di 27 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara con l’ex saronnese Proserpio che riesce nella mischia sugli sviluppi di un corner ad insaccare la palla in rete. Il raddoppio arriva, invece, al 35′ sulla trasformazione dagli undici metri di Della Torre di un calcio di rigore fischiato dall’arbitro a seguito di un tocco di mano di Lorusso sul tiro di Beye.

Il Saronno si rivoluziona nella seconda metà di gara con gli innesti di Alvitrez e Serra e, dopo nemmeno 120 secondi dalla ripresa del gioco, accorcia le distanze con Benedetti. Nel momento migliore del Saronno, subito dopo ad una grandissima occasione sprecata da Serra, il Mariano cala il tris con il contropiede micidiale di Schingo, l’ennesimo ex della serata. A 8 minuti dal triplice fischio il Saronno ci prova ancora con Benedetti ma la traversa dice no. Il Fbc Saronno, dunque, torna a casa con una sconfitta pesante e perde l’occasione di salire al secondo posto della classifica visti i pareggi di ieri di Solbiatese, Rhodense e Arconatese, oltre che il ko della Caronnese.

MARIANO CALCIO – FBC SARONNO 3-1

MARIANO CALCIO (4-4-2): Negri; Pelucchi (43’ st Sanzò), De Rosa, Beye, Calandra; Della Torre (39’ st Polese), Orellana Cruz, Marrulli (39’ st Cannataro), Miccoli (24’ st Tocci); Proserpio (43’ st Mariani), Schingo. A disposizione Aiello, Grassi, Mariani, Piombino. All. Rione.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto, Lofoco, Lorusso, Hasanaj; Vaglio (1’ st Serra), De Vincenzi (1’ st Alvitrez), Favilla, Benedetti, Cocuzza, Vassallo. A disposizione Norrito, Mzoughi, Moretti, Corona, Cabezas, Tibaldo T., Volontè. All. Tibaldo F.

Le interviste