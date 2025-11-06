Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Caronno Pertusella ha celebrato con grande partecipazione la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, rendendo omaggio ai caduti e rinnovando il legame della comunità con la memoria storica. Le iniziative dedicate al 4 novembre si sono aperte con un evento intenso e suggestivo: la lettura teatrale “La Grande Guerra nel racconto degli ultimi“, ospitata nella biblioteca comunale di via Capo Sile 77.

Protagonista della serata è stato Luciano Mastellari, che ha dato voce alle storie e alle emozioni dei soldati e della gente comune travolta dal primo conflitto mondiale. Ad accompagnarlo, le musiche dal vivo di Loris Lomazzi, in un dialogo artistico curato dalla Compagnia dei Gelosi, capace di unire parole, suoni e silenzi in un racconto corale dal forte impatto emotivo.

L’appuntamento, a ingresso libero, ha rappresentato non solo un momento di cultura, ma anche di riflessione condivisa, anticipando le cerimonie ufficiali e il corteo commemorativo che domenica 9 novembre completeranno le celebrazioni del 4 novembre.

(foto d’archivio)

