Città

Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 5 novembre, al centro dell’attenzione il nuovo parco dell’ex seminario di Saronno, duramente criticato dall’opposizione. In evidenza anche la questione sicurezza nella zona della stazione, un’operazione antidroga intercomunale e il caso di uno studente multato sul treno Malpensa Express. Non sono mancate riflessioni civiche e aggiornamenti sui controlli richiesti dal Comune.

L’opposizione Obiettivo Saronno ha bocciato duramente il nuovo parco dell’ex seminario, definendolo uno spreco da due milioni di euro, criticando scelte estetiche e funzionali.

La sindaca ha annunciato un aumento immediato dei controlli nella zona retrostazione, dopo la denuncia di un “listino prezzi della droga” emerso da segnalazioni dei residenti.

Francesco Banfi è intervenuto con una riflessione sul 4 novembre, commentando lo scivolone istituzionale legato all’uso improprio della fascia tricolore durante le celebrazioni.

Dodici arresti per spaccio di cocaina sono stati eseguiti tra Bollate, Caronno Pertusella e Cantù nell’ambito dell’operazione “Square”, che ha smantellato una rete ben organizzata.

Il parco dell’ex seminario è stato ufficialmente inaugurato con il taglio del nastro, alla presenza delle autorità e dei cittadini, tra entusiasmo e qualche riserva.

Un giovane studente è stato multato sul Malpensa Express per non aver capito correttamente le regole, aprendo il dibattito sulla necessità di segnalazioni più chiare da parte di Trenord.

