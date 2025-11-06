Politica

VARESE – “Risorse vere per potenziare organici e mezzi delle forze dell’ordine impegnate nei controlli agroalimentari, sono quelle che servono già dalla prossima legge di bilancio. È un investimento sulla sicurezza, sulla qualità del nostro made in Italy e sulla fiducia dei consumatori, non un costo”.

Lo afferma Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto, vicepresidente dei deputati di Italia viva e vicepresidente della Commissione agricoltura, a margine delle audizioni della Guardia Costiera e del comando carabinieri per la Tutela agroalimentare sulle attività di controllo dei prodotti alimentari.

“La qualità del made in Italy, la leale concorrenza tra imprese e il rispetto dei principi di buona fede verso i consumatori – sottolinea – sono strettamente legati all’efficacia del sistema di vigilanza che l’Italia ha costruito nel tempo. I numeri, purtroppo in crescita, su illeciti, frodi, contraffazioni e infiltrazioni criminali dimostrano quanto sia urgente sostenere concretamente chi ogni giorno difende il nostro cibo e la nostra economia” conclude.

