SARONNO – Giovedì 6 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni stabili con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Non sono previste precipitazioni e il tempo si manterrà asciutto fino a sera, quando è atteso il transito di lievi stratificazioni nuvolose. Le temperature saranno stabili e gradevoli per il periodo: la massima si attesterà attorno ai 15°C, mentre la minima scenderà fino a 2°C nelle ore più fredde del mattino. I venti saranno deboli o del tutto assenti durante l’intero arco della giornata. Al momento non sono presenti allerte meteo.

In Lombardia, la giornata si conferma all’insegna dell’alta pressione, con tempo stabile e ben soleggiato su gran parte del territorio. Anche sulle basse pianure occidentali, comprese le zone del Milanese e del Varesotto, i cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, salvo qualche locale addensamento serale. Sulle pianure orientali non si escludono locali banchi di nebbia al mattino, in dissolvimento entro metà giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

