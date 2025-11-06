Città

SARONNO – “Dopo la terza media fai la scelta giusta”: questo il motto dell’evento Next school promosso da Informagiovani e Comune. L’appuntamento è previsto sabato 8 novembre, dalle 9 alle 17, all’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato “Parma” di via Mantegazza 25. E’ una iniziativa dedicata all’orientamento scolastico per gli studenti in procinto di trovare il proprio percorso di studi dopo la terza media; una vetrina tramite la quale conoscere le scuole superiori ed i centri di formazione professionale del territorio.

“Scegliere la scuola giusta è un passo fondamentale, ma anche un momento difficile per molti ragazzi e ragazze – rileva l’assessora comunale ai Giovani, Lucy Sasso (foto) – Con questa iniziativa vogliamo aiutarli a orientarsi tra le diverse opportunità, offrendo strumenti e incontri che li accompagnino a una scelta più consapevole e serena per il proprio futuro”.