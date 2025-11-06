Città

SARONNO – La mensa dei poveri gestita dall’Associazione Amici di Betania, fresca della benemerenza civica La Ciocchina, festeggia venticinque anni di attività e apre alla città un percorso dedicato alla carità e all’accoglienza.

Per l’occasione è stato organizzato un incontro dal titolo “La carità costruisce la città”. Parteciperanno Fra Marcello Longhi, presidente Opera S.Francesco di Milano, e Samantha Lentini, presidente Fondazione La Rotonda di Baranzate. L’appuntamento è giovedì 13 novembre alle 21 alla Casa di Marta in via Petrarca 1. A seguire sarà inaugurata la mostra “Madre Teresa: vita, spiritualità, messaggio”.

Fra Marcello offrirà una testimonianza sull’esperienza dell’Opera S. Francesco, punto di riferimento nell’emergenza alimentare a Milano. Samantha Lentini racconterà il lavoro quotidiano della Fondazione La Rotonda, impegnata nell’inclusione sociale e nell’accompagnamento lavorativo e abitativo in un quartiere multietnico.

La mostra, realizzata dal Meeting di Rimini e curata dalla Postulazione della Causa di Canonizzazione, racconterà il percorso umano e spirituale della religiosa nata a Skopje e divenuta riferimento mondiale per i poveri. Saranno esposte fotografie, documenti e scritti che richiamano il suo servizio tra le strade di Calcutta.

L’esposizione sarà aperta venerdì 14, lunedì 18, martedì 18 e mercoledì 19 dalle 17 alle 19,30. Sabato 15 e domenica 16 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09