Eventi

SARONNO – L’autunno porta con sé nuove occasioni per conoscere meglio il patrimonio storico e artistico della città: l’associazione Cantastorie organizza due appuntamenti speciali dedicati alla cultura locale, entrambi programmati nel mese di novembre e condotti dai volontari esperti dell’associazione.

Il primo incontro è fissato per sabato 8 novembre alle 15.30 e sarà dedicato alla prepositurale di Saronno: un viaggio alla scoperta della sua storia e dell’archivio che custodisce preziose testimonianze del passato. I partecipanti si ritroveranno sul sagrato della chiesa per poi dare inizio alla visita, prevista in un unico turno.

Una settimana più tardi, sabato 15 novembre, sempre alle 15.30, si proseguirà con l’esplorazione della chiesa di San Francesco. L’iniziativa offrirà l’opportunità di osservare da vicino gli interventi di restauro realizzati sugli affreschi che impreziosiscono l’edificio, consentendo di comprenderne pienamente il valore artistico.

In entrambe le occasioni è richiesta soltanto un’offerta libera per sostenere le attività dell’associazione. Per ulteriori dettagli e per eventuali aggiornamenti è possibile consultare il sito www.cantastoriesaronno.it o scrivere all’indirizzo [email protected].

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09