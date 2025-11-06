Cronaca

SARONNO – Sarebbero due ragazzi, un 20enne ed un 19enne, i feriti dell’incidente avvenuto ieri sera, mercoledì 6 novembre, lungo via Varese. La strada è rimasta chiusa per i rilievi e la messa in sicurezza ed è stata riaperta in tarda serata. Secondo una prima ricostruzione si è trattato di uno scontro tra una auto e una moto. La dinamica sarà chiarita nelle prossime ore.

La chiamata di emergenza è arrivata alle 19,34. Sul posto sono arrivati i mezzi del servizio Areu, con l’intervento dell’elisoccorso. In via Varese sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Saronno, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e la polizia locale di Saronno, che ha gestito la viabilità.

La centrale operativa ha inviato anche un’automedica e due ambulanze dalla Croce Azzurra di Cadorago a quella Argento di Limbiate. Uno dei due feriti è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese con l’elisoccorso mentre l’altro alle 2037 è arrivato in codice giallo all’ospedale di Saronno.

In queste ore la polizia locale prosegue la raccolta degli elementi utili a ricostruire la dinamica. Anche i carabinieri stanno verificando eventuali testimonianze.

