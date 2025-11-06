Softball

SARONNO – Dopo una stagione di grandi successi con la Inox Team Saronno Softball la lanciatrice statunitense Taylor Caudill ha salutato la squadra per fare ritorno in Australia, dove vestirà nuovamente la maglia del Walkerville Softball Club, formazione appartenente alla federazione Softball Australia.

La società saronnese ha comunicato ufficialmente la notizia, ringraziando la giocatrice con un messaggio diffuso nelle scorse ore: “Il presidente Massimo Rotondo, il consiglio direttivo, lo staff tecnico e dirigenziale, i collaboratori, le atlete e gli atleti del Saronno Softball Baseball Asd la ringraziano per l’impegno profuso, determinante per la qualificazione ai play-off di Serie A1 e per la vittoria della Coppa delle Coppe 2025″.

Caudill, arrivata a Saronno proprio dal club australiano, si è distinta in questa stagione per la sua costanza sul monte di lancio e il contributo decisivo ai traguardi raggiunti dalla squadra, che ha confermato la propria presenza ai vertici del softball italiano ed europeo.

