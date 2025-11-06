Cronaca

TRADATE – Era agli arresti domiciliari in città uno dei due cittadini albanesi fermati dai carabinieri su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Pordenone. I due sono accusati di aver compiuto 13 furti in abitazione tra febbraio e marzo 2024 nelle province di Pordenone, Udine, Venezia, Bergamo e Cremona.

L’indagine, denominata “Amg” e coordinata dalla Procura di Pordenone, ha permesso di individuare una banda specializzata in colpi in case isolate. Due dei quattro componenti, di 24 e 31 anni, sono stati rintracciati rispettivamente nel carcere di Lodi e a Tradate, dove uno di loro si trovava già ai domiciliari. Gli altri due complici sono tuttora ricercati.

Secondo gli investigatori, il gruppo agiva con estrema organizzazione, utilizzando auto sportive rubate e targhe clonate, comunicando via radio e colpendo nelle ore pomeridiane e serali, tra le 17 e le 20. In alcuni casi, i furti sono falliti per la presenza dei proprietari o per l’attivarsi degli allarmi.

Gli arrestati dovranno rispondere anche di ricettazione, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale: in un episodio, durante un controllo a Crema, la banda avrebbe forzato un posto di blocco, mettendo in pericolo militari e passanti.

