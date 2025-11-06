Cronaca

TRADATE – Dieci anni di reclusione complessivi per il tentato omicidio di una donna nigeriana, ferita con un colpo di pistola nei boschi del Parco Pineta. La sentenza è stata pronunciata dal gup del tribunale di Varese, Alessandro Chionna, che ha condannato a cinque anni ciascuno i due giovani imputati, un marocchino e un italiano, arrestati dai carabinieri di Tradate nell’estate del 2024.

L’aggressione risale al 7 aprile dello stesso anno. La donna, che occasionalmente si prostituiva nella zona, era in attesa di un cliente quando venne affrontata da due uomini italiani legati a un gruppo di spacciatori magrebini, infastiditi dalla sua presenza nei pressi della piazza di spaccio. Dopo una lite, due dei pusher usciti dal bosco la minacciarono e uno di loro le sparò all’addome.

Le indagini dell’Arma hanno permesso di identificare e arrestare un 22enne marocchino, ritenuto l’autore materiale del ferimento, e un 30enne italiano, considerato il palo del gruppo. Il primo ha scelto di patteggiare la pena, mentre il secondo è stato condannato con rito abbreviato.

