Cronaca

VARESE – La provincia di Varese si colloca al 29′ posto in Italia per numero complessivo di reati denunciati, secondo la classifica del quotidiano IlSole 24 Ore che analizza i dati delle forze di polizia. In un anno sono state registrate 33.084 denunce, pari a 418 reati ogni 100 mila abitanti. A preoccupare è soprattutto il capitolo dei furti in abitazione: il Varesotto, ne sanno qualcosa i saronnesi. è nono a livello nazionale, con 3.694 denunce (circa dieci al giorno). Si tratta di un dato elevato che conferma una tendenza ormai consolidata, in parte sottostimata dal fatto che molti episodi non vengono nemmeno denunciati.

Situazione diversa nel Comasco, dove la provincia figura al 60′ posto della graduatoria generale, con numeri sensibilmente inferiori rispetto a quelli varesini.

In Lombardia, il primato negativo spetta a Milano, prima in Italia per tasso di criminalità, con quasi 7.000 reati ogni 100 mila abitanti e oltre 225 mila denunce in dodici mesi.

06112025