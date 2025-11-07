Comasco

SARONNO/SARONNESE – Dal palco di Alessandro Haber alle celebrazioni del 4 Novembre, passando per visite guidate, tornei e spettacoli per bambini: tanti eventi per animare questo fine settimana autunnale.

Venerdì 7 novembre

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1 (in foto), va in scena lo spettacolo Volevo essere Marlon Brando di Alessandro Haber e Mirko Capozzoli. Informazioni al sito internet www.teatro.comune.limbiate.mb.it.

Sabato 8 novembre

SARONNO – Alle 15.30 tornano le visite guidate alla chiesa dei santi Pietro e Paolo e all’archivio storico, dove le guide volontarie di Cantastorie racconteranno la storia e l’arte della chiesa. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it .

SOLARO – Alle 16,30, al Polo di Comunità Regina Elena di piazza Luigi Cadorna, spettacolo Gioco-spettacolo Circo Tonni a cura di Marco Clerici. L’ingresso è libero e per informazioni si può consultare il sito internet www.comune.solaro.mi.it.

Domenica 9 novembre

CERIANO LAGHETTO – L’Amministrazione comunale e il Gruppo Alpini organizzano la celebrazione del 4 Novembre: ritrovo alle 10 in Piazza Diaz, poi alzabandiera, deposizione della corona e corteo con il Corpo Musicale Santa Cecilia, Santa Messa alle 11 e pranzo a Villa Rita su prenotazione. In caso di pioggia, ritrovo in Sala Consiliare. Informazioni al sito www.comune.ceriano-laghetto.mb.it.

SARONNO – Dalle 14, al Chiostro Art Café in viale Santuario 11, si svolge l’8° Trofeo CRA-FNM, torneo di scacchi aperto a tutti, organizzato da ScacchiSaronno. Info e iscrizioni al numero 3711179430, email [email protected].

TURATE – Alle 16.30, al teatro parrocchiale san Luigi in via Tinelli 25, va in scena Trame su misura (volume 1) spettacoli per grandi e piccoli della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro. Dettagli al sito internet www.glieccentricidadaro.com .