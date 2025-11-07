Eventi

GERENZANO – La rassegna “Un tè con l’autore“, promossa dalla Cooperativa Scelag, inaugura l’edizione 2025-2026 con un appuntamento all’insegna della musica e delle emozioni.

Domenica 9 novembre, alle 16.30, il Palazzo Fagnani di Gerenzano (via Fagnani 14) ospiterà la presentazione del libro “Lungo la strada – Anni di vita e di musica“, l’autobiografia del cantautore Renato Franchi.

Durante l’incontro, Franchi dialogherà con Ezia Moroni, ripercorrendo i momenti più significativi di una carriera costruita tra palchi, collaborazioni e impegno artistico. A rendere il pomeriggio ancora più speciale saranno gli interventi di Viki Ferrara e Gianfranco D’Adda, che accompagneranno l’autore con racconti, aneddoti e, naturalmente, musica.

“Un tè con l’autore” si conferma così un appuntamento culturale capace di unire letteratura, musica e convivialità, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere da vicino i protagonisti della scena artistica e di condividere con loro pensieri, ricordi e passioni. L’incontro è a ingresso libero e gratuito, e come da tradizione si concluderà con un momento di socialità e dialogo tra autori e pubblico.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma della rassegna: www.coopscelag.it e facebook.com/scelag.

(foto d’archivio)

