LAZZATE – E’ Riccardo Ghidelli il sostituto di Ferdinando Fedele sulla panchina dell’Ardor Lazzate (Eccellenza). Dopo l’esonero di Fedele, il club gialloblù nelle ultime ore ha annunciato l’accordo con Ghidelli. Questo il comunicato ufficiale:

La società è lieta di comunicare di aver affidato a Riccardo Ghidelli la guida tecnica della Prima squadra. Classe ‘82, Mister Ghidelli è reduce da un’esperienza trionfale alla guida della Leon, con la quale da subentrato è riuscito a raggiungere la promozione in Serie D dopo una cavalcata fatta di 10 vittorie in 11 giornate che è valsa il secondo posto in campionato e l’accesso ai playoff, poi magistralmente vinti. Benvenuto, mister!