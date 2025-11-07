Saronnese

CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – La campagna dedicata a scoprire ed esplorare le foreste di parchi e città torna quest’anno dall’8 al 23 novembre. Due gli appuntamenti nel circondario: uno a Saronno e uno a Caronno Pertusella.

A Caronno Pertusella, l’appuntamento è per domenica 9 novembre, alle 9 con ritrovo nel parco di via Europa. Sempre domenica 9 novembre, l’appuntamento a Saronno, con appuntamento alle 9 nel parco urbano con ingresso in via Prampolini.

La campagna Cammina Foreste Urbane 2025 vuole raccontare e celebrare questo movimento: città che scelgono la bellezza e la salute degli ecosistemi, comunità che si prendono cura del verde come bene comune per città più verdi, più fresche e più inclusive.

L’iniziativa è promossa da Ersaf in collaborazione con Legambiente Lombardia ed il sostegno dei partner Anarf, Cai, Lipu, Feder Parchi, per far conoscere le aree boschive urbane e periurbane e il loro ruolo centrale nella salute dei cittadini e per la qualità della vita urbana.

“Le foreste urbane sono la risposta naturale alle ondate di calore che sempre più spesso travolgono le nostre città. Gli alberi sono bellezza e biodiversità, ma anche infrastrutture vitali: abbassano le temperature, filtrano l’aria, creano ombra, trattengono acqua, generano paesaggi e convivenza. Le foreste in città sono una risposta al bisogno di benessere, sono un presidio sanitario naturale”, così gli organizzatori di Legambiente Lombardia.

