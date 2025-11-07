Cammina Foreste Urbane torna per la sua ottava edizione a Saronno e Caronno
7 Novembre 2025
CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – La campagna dedicata a scoprire ed esplorare le foreste di parchi e città torna quest’anno dall’8 al 23 novembre. Due gli appuntamenti nel circondario: uno a Saronno e uno a Caronno Pertusella.
A Caronno Pertusella, l’appuntamento è per domenica 9 novembre, alle 9 con ritrovo nel parco di via Europa. Sempre domenica 9 novembre, l’appuntamento a Saronno, con appuntamento alle 9 nel parco urbano con ingresso in via Prampolini.
La campagna Cammina Foreste Urbane 2025 vuole raccontare e celebrare questo movimento: città che scelgono la bellezza e la salute degli ecosistemi, comunità che si prendono cura del verde come bene comune per città più verdi, più fresche e più inclusive.
