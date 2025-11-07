CARONNO PERTUSELLA – Sabato 8 novembre alle 17.30 nel Duomo di Milano l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ordinerà otto nuovi diaconi permanenti. Tra i candidati c’è anche Alberto Caldera, imprenditore cinquantenne residente a Caronno Pertusella. L’ordinazione arriva al termine del percorso formativo della trentunesima classe di diaconi dopo la reintroduzione del diaconato permanente nella Diocesi da parte del cardinale Carlo Maria Martini nel 1987. La celebrazione eucaristica vigiliare sarà proposta anche in diretta streaming sul portale della Chiesa di Milano e sul canale YouTube ChiesadiMilano.

Il gruppo che si appresta a ricevere il sacramento è eterogeneo e raccoglie esperienze professionali differenti. L’età media è di 52 anni. Il più giovane è Marco Vergani, 42 anni di Monza, impiegato all’Agenzia delle Entrate. Il più maturo è Mauro Ravazzani, 61 anni, di Corbetta, già agente della Digos, oggi collaboratore della segreteria dell’Arcivescovo. Nella stessa classe anche professionisti provenienti da Cuggiono, Milano, Cardano al Campo e San Giuliano Milanese.

Alberto Caldera è laureato in Scienze biologiche. Vive a Caronno Pertusella, è sposato e ha tre figli. Arriva all’ordinazione dopo una lunga esperienza di vita, di lavoro e di servizio nella comunità. Con gli otto nuovi ingressi il numero dei diaconi permanenti della Diocesi salirà a 176. La maggior parte di essi svolge incarichi pastorali nelle parrocchie, ma non mancano servizi specifici nell’ambito della carità, della salute, della scuola e della realtà carceraria. La Zona pastorale IV, quella che comprende anche il Saronnese, è la più numerosa.

Come da tradizione ciascun candidato ha scelto un motto e un’immagine guida. Quest’anno il riferimento è un versetto tratto dalla Lettera ai Romani: “Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il Signore”. L’icona che accompagnerà la classe è il “Seminatore al tramonto” di Van Gogh.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09