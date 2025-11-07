Castiglione Olona, sabato torna “La biblioteca in gioco” tra divertimento e socialità
7 Novembre 2025
CASTIGLIONE OLONA – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi della biblioteca xivica: sabato 8 novembre alle 20.30, nella sede di via Marconi 1, si terrà una nuova edizione di “La biblioteca in gioco”, la serata dedicata al divertimento e alla socialità organizzata dal Comune di Castiglione Olona, assessorato alla Cultura e Marketing territoriale in collaborazione con l’associazione In Ludo Veritas.
L’iniziativa propone un modo diverso di vivere la biblioteca, trasformandola per una sera in uno spazio di incontro e di gioco aperto a tutti. Non serve esperienza: basta la voglia di divertirsi, mettersi alla prova e condividere un momento di sana competizione. I volontari dell’associazione In Ludo Veritas, realtà varesina nata da un gruppo di amici appassionati di cultura ludica, guideranno i partecipanti alla scoperta di giochi da tavolo di vario tipo, adatti a tutte le età.
La partecipazione è gratuita, ma su prenotazione fino a esaurimento posti.
Per iscriversi è possibile contattare la biblioteca ai seguenti recapiti:
telefono 0331824867
email [email protected]
Orari per informazioni e prenotazioni:
-
Martedì e giovedì: 9.30 – 12.30 / 15 – 18.30
-
Venerdì: 9.30 – 13.30
-
Sabato: 9.30 – 12.30
Un’occasione per riscoprire il piacere del gioco come strumento di incontro e condivisione, in un luogo simbolo della cultura castiglionese.
(foto archivio)
