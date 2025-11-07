Solaro

SOLARO – L’attesa è finita per gli appassionati di fotografia. La quarta edizione del gran premio fotografico, organizzato dal Movimento associativo pensionati solaresi (Maps) Aps-ets in collaborazione con l’associazione Cogli L’Attimo Solaro e con il patrocinio del Comune di Solaro, è pronta a illuminare la città.

Il tema obbligato di quest’anno, come annunciato in locandina, è “colore”, una vera e propria celebrazione della vivacità e della potenza espressiva delle tonalità cromatiche.

Segnatevi la data: la mostra fotografica e la premiazione si terranno domenica 16 novembre 2025, a partire dalle 14:30. L’appuntamento è fissato presso il nuovo centro socio sportivo, ubicato in via Drizza 20, Solaro. Durante l’evento, saranno esposte le 40 migliori fotografie che concorrono per la premiazione finale. Inoltre, il pubblico avrà l’opportunità di ammirare anche tutte le foto pervenute al concorso, che saranno proiettate durante il pomeriggio. L’iniziativa non solo valorizza il talento fotografico, ma rappresenta anche un momento di aggregazione per la comunità. A conclusione dell’evento e delle premiazioni, tutti i partecipanti e i visitatori sono invitati a un cordiale aperitivo.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva sul M.A.P.S. e sull’iniziativa, è possibile contattare l’organizzazione. La sede del Maps. si trova al 20033 Solaro in Via Drizza, 20. È possibile telefonare al numero 02 9693425 o scrivere via mail all’indirizzo [email protected].

