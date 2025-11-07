Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 6 novembre, spiccano i fatti di cronaca con un grave incidente tra auto e moto a Saronno, i dati allarmanti sui furti nel Varesotto e nuovi sviluppi su una serie di colpi in abitazione. Tiene banco anche il caso dello studente multato sul Malpensa Express e cresce l’attesa per la seconda edizione di “Saronno in gioco”.

In via Varese a Saronno, un violento scontro tra un’auto e una moto ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso: due ventenni sono rimasti feriti, uno dei quali in modo serio.

Secondo i dati regionali, il Varesotto – con Saronno e Tradate – si conferma tra le zone con il più alto numero di furti in abitazione in Lombardia, con una media di oltre dieci denunce al giorno.

Continua a far discutere il caso dello studente multato sul Malpensa Express: il giovane ha chiesto maggiore chiarezza nella segnaletica e nelle informazioni sui supplementi, ma da Trenord non è ancora arrivata una risposta.

A Tradate, uno dei ladri arrestati per una lunga serie di furti in abitazione è stato posto ai domiciliari: si tratta di un cittadino albanese coinvolto in almeno tredici episodi.

Torna “Saronno in gioco”: tutto pronto per la seconda edizione dell’evento ludico che animerà il centro con giochi da tavolo, di ruolo e attività per tutte le età. trasporti

