Comasco

LOMAZZO – Un viaggio ironico e appassionato dentro le parole, tra linguaggio, identità e libertà d’espressione. Le parole sono vive, cambiano, si ribellano, amano. E chi meglio di Vera Gheno, sociolinguista tra le più seguite e amate in Italia, poteva raccontarne la meraviglia? Un appuntamento che si è tenuto lo scorso 4 novembre, a Lomazzo.

“Sono orgogliosa di aver fatto parte del monologo di Vera Gheno presentato da Helianto a Lomazzo, leggendo alcuni testi scelti dalla sociolinguista.

In qualità di consigliera, tante sono le suggestioni che credo possano essere di aiuto anche alla città di Saronno – così l’organizzatrice, Chiara Angaroni – “Io sono le mie parole” è proprio il tema su cui verte la filosofia linguistica di Vera. Le parole sono un atto identitario, con le parole che scegliamo noi creiamo un mondo e gli altri capiscono la nostra visione del mondo. L’educazione linguistica è democratica perché le persone hanno bisogno delle parole per essere cittadini in una democrazia. In sintesi: grazie alle parole si costruisce il futuro”.

Con “Grammamanti”, il suo primo monologo teatrale, Gheno trasforma la riflessione linguistica in uno spettacolo che mescola teatro, divulgazione e poesia, portando sul palco la passione per la lingua come forma d’amore e di relazione. Dopo anni di attività accademica, libri di successo e un seguito trasversale tra social e conferenze, Vera Gheno debutta in una nuova veste: quella di autrice e interprete teatrale. Grammamanti è un invito a pensare la lingua come un corpo vivo, attraversato da desideri, errori, cambiamenti e possibilità.

Uno spettacolo che diverte, commuove e fa riflettere su come parliamo — e su chi siamo quando lo facciamo. “Le parole non sono neutre. Sono lenti attraverso cui guardiamo il mondo, e il modo in cui scegliamo di usarle dice molto di noi”, afferma Gheno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09