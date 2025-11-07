Comasco

ROMA – “L’intervento del Governo, che ha stanziato 10 milioni di euro, consentirà di aiutare concretamente le zone della Brianza e del Comasco colpite dal maltempo a settembre. È importante che le istituzioni siano vicine ai cittadini e ai territori in momenti così difficili: per questo, insieme al Deputato Paolo Emilio Russo e ai colleghi di maggioranza, ci siamo mossi subito per portare all’attenzione del Governo la situazione disastrosa in cui versavano i comuni più colpiti, chiedendo interventi tempestivi e concreti. Ad essere interessati il territorio della Provincia di Como e i territori del Comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo nella Provincia di Monza e Brianza. La dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento delle risorse rappresentano un segnale importante di attenzione e responsabilità, oltre che un grande aiuto per i Comuni colpiti”.

Lo dichiara in una nota Fabrizio Sala, Deputato e Portavoce di Forza Italia in Lombardia.

