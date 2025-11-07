Altre news

SARONNO – Venerdì 7 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco delle 24 ore. Non sono attese precipitazioni, e il tempo si manterrà stabile grazie alla presenza di un campo di alta pressione.

Le temperature si manterranno su valori autunnali piuttosto contenuti, con una minima mattutina di circa 4°C e una massima che raggiungerà i 14°C nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli: al mattino provenienti da Nord-Nordest, nel pomeriggio tenderanno a ruotare da Sud. Non sono previste allerte meteo sul territorio.

In Lombardia, la situazione rispecchia quanto osservato su Saronno. L’alta pressione garantisce tempo stabile su gran parte della regione: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con qualche banco di nebbia al mattino nelle basse pianure orientali, in rapido dissolvimento. Venti deboli e temperature nella norma per il periodo completano il quadro di una giornata meteorologicamente tranquilla.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

