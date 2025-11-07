Comasco

MOZZATE – Sono in corso in questi giorni i lavori di pulizia straordinaria della vegetazione che invadeva via Trieste, un intervento reso possibile grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la proprietà dell’area, rappresentata dal curatore fallimentare.

Il Comune ha spiegato di essersi attivato per favorire e sollecitare l’operazione, con l’obiettivo di ripristinare il decoro e migliorare la sicurezza della zona, da tempo segnalata dai residenti per la presenza di erba alta e vegetazione incolta.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

07112025