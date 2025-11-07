Città

SARONNO – È pronto il programma delle iniziative natalizie organizzate dal Dipartimento comunale cultura, con la collaborazione di associazioni e partner cittadini. Gli appuntamenti si svolgeranno da metà novembre fino all’Epifania, tra concerti, spettacoli, laboratori e mercatini.

Venerdì 14 novembre – Biblioteca civica

La bottega di Babbo Natale: laboratori creativi per bambini e adulti accompagnati da letture a tema, per creare addobbi con materiali naturali e di riciclo.

Giovedì 27 novembre – Villa Gianetti (ore 17-18.30)

Cenerentola Lab: laboratorio creativo con letture e giochi per rivivere la favola di Cenerentola.

Dal 29 novembre al 6 gennaio – Piazza Libertà

Proiezioni in piazza: spettacolo di luci natalizie sulla facciata della chiesa prepositurale.

Sabato 29 novembre – Piazza Libertà (16.30-18)

All lights and music: festa di accensione dell’abete e delle luminarie, con musica dal vivo in collaborazione con Albero Musicale.

Domenica 30 novembre – Via Amendola e fabbricato X2 (10-17)

Culture in festa aspettando il Natale: giornata con food truck, artigianato, danze dal mondo e laboratori per bambini.

Dal 22 novembre al 24 dicembre sarà inoltre attivo il mercatino solidale Il mercatino del cuore di Saronno Point in corso Italia 24.

Dal 6 dicembre al 24 dicembre – Ztl (weekend, 10-12.30 e 14.30-19)

Trenino di Natale a cura del Duc Saronno.

Domenica 30 novembre – Teatro G. Pasta (16)

Pimpa il musical a pois: spettacolo per famiglie per i 50 anni della celebre cagnolina di Altan.

Lunedì 1 dicembre – Via Garibaldi (18-18.15)

Calendario dell’Avvento: momenti musicali quotidiani in collaborazione con scuole e associazioni.

Dal 1 dicembre – Ztl

“Saronno: città delle vetrine di Natale”: terza edizione del concorso dedicato alle vetrine natalizie, a cura di Radiorizzonti InBlu.

Giovedì 4 dicembre – Villa Gianetti (17-18.30)

Cenerentola Lab, secondo appuntamento.

Venerdì 5 dicembre – Villa Gianetti (21)

Prima della Prima: presentazione dell’opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk a cura del Circolo della Bussola.

Sabato 6 dicembre – partenza da Villa Gianetti (15.30), arrivo in Piazza Libertà (17)

A spasso con Babbo Natale e il Grinch: camminata natalizia con musica dei Musicanti di San Crispino e cioccolata offerta dalla Pro loco.

Sabato 6 dicembre – Museo della ceramica (17-18.30)

Dripping Time: laboratorio artistico per tutte le età (€7-10 a pezzo).

Domenica 7 dicembre – Cortile interno istituto P. Monti

Mostra illustrazioni Antico Testamento e Mostra permanente del presepe artistico “Piangono i bambini di Gaza” (sabati, domeniche e festivi 15-18).

Lunedì 8 dicembre – Sala Nevera (15)

L’asinello di Babbo Natale: spettacolo di burattini.

Domenica 14 dicembre – Piazza Libertà (16-17.30)

Voci di Natale: concerto con i cori Alpe, Incanto Musica Vocale e Note di Colore.

Giovedì 11 dicembre – Teatro G. Pasta (20.45)

Natale in casa Cupiello: spettacolo con Luca Saccoia.

Venerdì 12 dicembre – Chiesa SS. Pietro e Paolo (21)

Concerto di Natale del Coro Hebel, con cori scolastici e direzione di Diego Ceruti.

Sabato 13 dicembre – Ztl (15.30-17.30)

La parata di Cenerentola: spettacolo itinerante con la carrozza della fiaba e gran ballo finale in piazza.

Domenica 14 dicembre – Teatro G. Pasta (16)

Concerto di Natale dell’orchestra sinfonica Amadeus.

Mercoledì 17 dicembre – Villa Gianetti (21)

Note di Natale: concerto della corale del liceo G.B. Grassi.

Venerdì 19 dicembre – Chiesa SS. Pietro e Paolo (21)

Concerto di Natale del corpo musicale Santa Cecilia.

Sabato 20 dicembre – Piazza Libertà (17)

La magia del Natale: spettacolo itinerante con trampolieri luminosi, elfi e animazioni.

Domenica 21 dicembre – Teatro G. Pasta (16)

Il Natale che verrà: spettacolo teatrale a cura della compagnia Il Cantiere delle Arti.

Lunedì 22 dicembre – Piazza Libertà (18)

Natale in musica: concerto della banda cittadina e del coro Alpini.

Martedì 23 dicembre – Piazza Libertà (16)

Christmas Parade: parata natalizia con Babbo Natale, elfi e musica.

Mercoledì 24 dicembre – Piazza Libertà (23.30)

Attesa di Natale: musica e vin brulé con le associazioni cittadine.

Giovedì 25 dicembre – Chiesa prepositurale (11)

Messa di Natale con il coro cittadino.

Venerdì 26 dicembre – Teatro G. Pasta (16)

Concerto di Santo Stefano con orchestra e coro.

Sabato 27 dicembre – Piazza Libertà (17)

Spettacolo di danza on ice a cura della scuola Skating Saronno.

Domenica 28 dicembre – Piazza Libertà (15)

Mercatino delle associazioni cittadine con raccolta fondi benefica.

Lunedì 29 dicembre – Villa Gianetti (21)

Concerto di Capodanno dell’orchestra sinfonica Amadeus.

Mercoledì 31 dicembre – Piazza Libertà (22)

Capodanno in piazza: festa di fine anno con musica dal vivo e brindisi di mezzanotte.

Lunedì 5 gennaio – Teatro G. Pasta (16)

Concerto dell’Epifania con l’orchestra sinfonica Amadeus, a cura dell’associazione Sicilia a Saronno.

Martedì 6 gennaio – Piazza Libertà (14.45)

Moto Befana benefica 2026, organizzata da Motoclub Saronno e polizia locale.

07112025