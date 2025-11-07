Città

SARONNO – Mancano 48 giorni a Natale: non troppo presto per annunciare gli eventi per le quasi imminenti festività di fine anno, anche perché a Saronno ci sarà talmente tanto che si partirà già nei prossimi giorni, a metà novembre.

Oggi al Palazzo comunale di piazza Repubblica la conferenza stampa “Il Natale si accende a Saronno”, con la regia dell’Amministrazione civica, che ha raccolto attorno al tavolo della sala riunioni i rappresentanti di ente locale, Duc (Distretto urbano del commercio), Ascom (Associazione commercianti), Pro loco e Saronno servizi, tutti insieme per presentare quel che è stato pensato per rendere davvero speciale il Natale 2025. Tanti appuntamenti per grandi e piccini, l’immancabile albero di Natale, luminarie ed allestimenti luminosi, installazioni 3d.

Gli eventi previsti dal Dipartimento cultura comunale e da gruppi ed associazioni che daranno il loro contributo sono dunque davvero numerosissimi. Tra le novità spicca il calendario dell’Avvento, una serie di brevi momenti musicali e di recitazione di una quindicina di minuti che si terranno in via Garibaldi, con la collaborazione delle associazioni e delle scuole di musica cittadine. L’altra novità è rappresentata da Abies. L’albero di Natale che non soffrirà e che, invece, avrà una vita lunga. Dopo il Natale, infatti, Abies non verrà smaltito ma sarà ripiantato in vivaio con tutte le cure del caso. La sua accensione avverrà sabato 29 novembre con uno spettacolo di luci proiettate sulla facciata della chiesa Prepositurale, in piazza Libertà. E poi tanti eventi pensati anche per i più piccoli, laboratori, musica e il tradizionale trenino. Per vivere la magia del Natale ed arrivarci con il giusto spirito.

“Ringrazio gli assessorati di Cultura e Commercio, il Duc e Saronno servizi che hanno collaborato per la preparazione di tutti questi eventi. Abbiamo cercato di pensare a tutti e illuminare di più Saronno, con l’obiettivo di coinvolgere commercianti, associazioni e tutta la città”, le parole della sindaca Ilaria Pagani.

“L’obiettivo primario è stato quello di illuminare di più Saronno, ma anche di renderla viva. Tanti avvenimenti che inizieranno già venerdì 14 novembre, e che avranno uno dei momenti clou sabato 29 novembre, quando alle 17 verrà acceso l’albero di Natale in piazza e, con lui, tutte le luminarie cittadine. Un albero sostenibile, che continuerà a vivere anche dopo il Natale. Voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno permesso la realizzazione del calendario dell’avvento. E un ringraziamento speciale va a Rezzonico e Dalma, che hanno aderito alla manifestazione di interesse per sponsorizzazione e hanno contributo a finanziare un evento ciascuno”, le parole dell’assessora alla Cultura, Maria Cornelia Proserpio.

“La volontà è quella che Saronno possa essere attrattiva, anche per i cittadini dei paesi limitrofi. Andremo nuovamente in deroga permettendo ai commerciati di tenere aperto per più tempo e garantendo le aperture serali, sempre con la volontà di far vivere la città. Anche in questo senso, stiamo studiando un piano legato a mobilità e parcheggi, posso anticipare che ci saranno delle facilitazioni e incentivi per la sosta più lunga”, le parole dell’assessora al Commercio, Laura De Cristofaro.

Presenti anche Giordano Romano, dirigente di Saronno Servizi, e Chiara Fusi in rappresentanza del Duc e di Ascom. Entrambi hanno sottolineato il contributo che hanno garantito per creare un ricco programma di Natale. In particolar modo i commercianti, con le luminarie, le vetrine, e il tradizionale trenino di Natale che coinvolgerà le vie cittadine.

