Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Nuovi controlli delle forze dell’ordine nel Parco delle Groane, dove un sopralluogo congiunto ha portato alla scoperta di resti di accampamenti e materiali riconducibili ad attività di spaccio. L’intervento, effettuato in collaborazione tra carabinieri e polizia locale di Ceriano Laghetto, ha interessato alcune delle zone più interne e difficilmente accessibili del parco, in particolare l’area del crossodromo e la fascia umida tra via Laghetto e via Milano.

Le verifiche hanno permesso di individuare tracce di bivacchi e rifiuti che lasciano supporre la presenza, fino a poco tempo fa, di soggetti legati al traffico di stupefacenti. Si tratta di aree già note alle forze dell’ordine, teatro in passato di operazioni analoghe che avevano consentito di smantellare postazioni di spaccio e recuperare droga e denaro.

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli periodici per la sicurezza e la prevenzione disposti dalle autorità provinciali, che nelle ultime settimane hanno intensificato la presenza sul territorio del Parco delle Groane, area estesa tra Monza e la provincia di Varese e da tempo considerata sensibile per episodi di degrado e attività illecite.

Le attività di monitoraggio proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di mantenere alta la vigilanza e garantire la sicurezza di cittadini, frequentatori e residenti dei comuni che si affacciano sul parco.

07112025