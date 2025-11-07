Cronaca

SARONNO – Grazie all’intraprendenza di un commerciante una saronnese vittima di un furto ha recuperato la collana che le hanno strappato dal collo mentre passeggiava in centro ma… nel furto è caduto e andato perduto un ciondolo che aveva ben più valore della collana. Ha suscitato molto clamore tra le vie del centro, anche per il rocambolesco epilogo, il furto avvenuto nel pomeriggio di martedì 4 novembre.

La donna stava camminando quando un uomo l’ha raggiunta e, dopo averla avvicinata, le ha strappato la collana. La vittima, sorpresa e spaventata, si è fermata mentre l’autore del furto ha provato a fuggire. In quegli istanti però un commerciante della zona si è accorto di quanto stava accadendo e ha deciso di intervenire. È uscito dal negozio e si è messo all’inseguimento del ladro, riuscendo a fermarlo visto che l’uomo, scappando, è finito contro un furgone.

La catena recuperata è stata riconsegnata subito alla saronnese, che però poco dopo ha notato che mancava un ciondolo. Secondo la prima ricostruzione dei presenti, il ciondolo sarebbe caduto a terra nella concitazione e sarebbe stato raccolto da un secondo uomo che si trovava nelle vicinanze e che si è poi allontanato.

Al momento non risulterebbero denunce presentate alle forze dell’ordine. Resta quindi da chiarire se nei prossimi giorni verranno forniti elementi ufficiali per permettere agli inquirenti di ricostruire con precisione ogni fase dell’accaduto e risalire all’identità di tutte le persone coinvolte.

