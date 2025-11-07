Città

SARONNO – Un tappeto di foglie bagnate “diciamo ormai praticamente marce” che rende difficile se non impossibile per i bimbi giocare con le isole e gli scivoli dell’area giochi di villa Gianetti, nel cuore del centro.

Le mamme raccontano di aver trovato, più volte, la zona dei giochi a partire dalla pavimentazione antiscivolo rivestita da uno strato spesso di foglie umide. I bambini, soprattutto i più piccoli, faticano a muoversi e finiscono per sporcarsi completamente. Le famiglie spiegano che la situazione non riguarda tanto la caduta stagionale delle foglie. Il nodo è che, restando lì per giorni, il fondo diventa scivoloso e poco fruibile.

Il commento delle mamme è chiaro: “Certo è autunno e le foglie cadono è assolutamente normale ma il problema è che le foglie sono lì da talmente tanto che rendono problematica la fruizione. Ovviamente sappiamo che in una città c’è molto da fare ma probabilmente è il momento di dare una pulita”.

Il gruppo di mamme ha già segnalato la situazione su Municipium, l’app del Comune usata per le segnalazioni sul territorio. La richiesta è stata inviata da più giorni, ma spiegano che non è ancora arrivato alcun riscontro o intervento. Le famiglie auspicano che una pulizia nelle prossime ore possa restituire ai bambini la possibilità di usare i giochi come sempre, in sicurezza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09