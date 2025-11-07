Città

SARONNO – Il gruppo “Noi per la Cascina Colombara” si raduna questa sera, venerdì 7 novembre, alle 20, per parlare della vita nel quartiere.

“Siamo un gruppo di residenti in Cascina Colombara, ognuno di noi ha personalmente denunciato al Comune di Saronno vari problemi della zona, tra cui degrado, sicurezza, inquinamento, senza comunque arrivare ad una soluzione concreta – così si descrivono gli organizzatori della serata, che si terrà all’oratorio Regina Pacis – Ora siamo stanchi di non essere ascoltati, anzi, ascoltati a metà che sicuramente è peggio”.

Si tratta di un incontro libero, a cui non saranno presenti gruppi politici ma solo cittadini, con l’intento di raccogliere tutte le segnalazioni e i disagi riscontrati nel quartiere, per poi portali alla conoscenza delle istituzioni comunali e giudiziarie, con lo spirito del “più siamo, più diamo valore alla nostra voce”.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09