SARONNO – È stato lanciato sui social l’appello di un cittadino al quale è stato rubato il Suv Dacia Duster, di colore grigio, nella mattina del 30 ottobre. Il furto è avvenuto attorno alle 5, in corso Italia, di fronte al tabacchino nel pieno centro di Saronno.

Secondo quanto riportato dal proprietario, due persone sarebbero state viste allontanarsi con l’auto. “Mi è stata rubata alle 5 del mattino in corso Italia – ha scritto – A chi capita di vederla mi contatti, grazie”. L’appello è stato condiviso da numerosi cittadini, nella speranza di rintracciare il veicolo.

Negli ultimi tempi, nella zona centrale di Saronno si sono registrati diversi episodi di microcriminalità, tra furti, atti vandalici e danneggiamenti a veicoli, che stanno destando preoccupazione tra i residenti.

