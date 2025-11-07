iltra2

VEDANO OLONA – Tre giorni all’insegna dei sapori e dei colori del Sud: da venerdì 7 a domenica 9 novembre 2025, il Parco Spech di via San Pancrazio ospiterà la Festa Siciliana, evento dedicato allo street food e ai prodotti tipici dell’isola, promosso dal Comune di Vedano Olona in collaborazione con “A’ Vucciria Sicilia in festa”.

Durante la manifestazione, i visitatori potranno immergersi in un autentico viaggio gastronomico tra le specialità siciliane più amate: arancine, cannoli, pane ca’ meusa, granite, cassate, panelle, sfincioni e tanto altro, tutto preparato sul momento da cuochi e artigiani provenienti direttamente dall’isola.

L’evento sarà anche un’occasione per scoprire il folklore e le tradizioni popolari della Sicilia, con musica, danze e intrattenimento. Ospite d’onore sarà l’attore Tony Sperandeo, volto noto del cinema e della televisione, che sarà presente durante la manifestazione per incontrare il pubblico.

L’ingresso è libero e lo spazio del Parco Spech sarà animato per l’intero fine settimana con stand gastronomici, area ristoro e spettacoli dal vivo, in un’atmosfera conviviale e familiare.

Una festa che unisce gusto, cultura e convivialità, portando nel cuore di Vedano Olona l’anima più autentica della Sicilia.

(foto archivio: festa siciliana nella zona)

