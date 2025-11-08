Città

SARONNO – Come ricorda il sito chiesadimilano.it, sei mesi fa Robert Francis Prevost è stato eletto Sommo Pontefice, nella medesima data (8 maggio) in cui cade la celebrazione della “Madonna dei Miracoli” venerata nel Santuario di Saronno.

Il Santuario – che è chiesa giubilare della Diocesi – in questo Anno Santo della speranza organizza ogni ‘giorno 8 del mese’ una speciale celebrazione, partendo dal Chiostro con la preghiera del Rosario alle 17.30 (contemplando stavolta i “Misteri di Pietro e della Chiesa”, a sei mese dall’elezione del Papa), arrivando poi in Santuario con i flambeaux accesi per la S. Messa delle ore 18, con il gesto dell’affidamento di tutte le intenzioni di preghiera scritte dai pellegrini alla Madonna dei Miracoli. Al termine della celebrazione – oltre alla preghiera per papa Leone – viene data la speciale “benedizione giubilare” preparata dai Vescovi della Lombardia per l’accoglienza ed il congedo durante i pellegrinaggi giubilari. È suggerita anche per quei gruppi o quei singoli che partiranno per attraversare la Porta Santa, oppure che sono tornati da Roma.

Il Santuario di Saronno organizza ritiri ed itinerari di preghiera per gruppi familiari, movimenti e parrocchie. Per prenotare un pellegrinaggio o una visita, lasciare un messaggio in segreteria telefonica a don Massimiliano Bianchi al numero 02 9603027; oppure scrivete una mail a [email protected]

08112025