CREMONA – Oggi trasferta a Cremona con la Sansebasket per i ragazzi della Robur Saronno di coach Luca Ansaloni (serie B Interregionale). Dopo un periodo di calendario piuttosto complicato, la Robur è in viaggio per tornare al successo.

Le difficoltà però non sono finite. È vero che il Sanse deve ancora timbrare il cartellino (sinora ha sempre perso), ma in ogni gara giocata ha sempre lottato per il risultato. Ai saronnesi serve l’atteggiamento giusto e la giusta carica per portare a casa i due punti in classifica. Da tenere particolarmente d’occhio le bocche da fuoco De Gregori e Tommasetto, ma anche le variazioni sul tema proposte da coach Coccoli, che conosce molto bene la categoria e tutti i suoi trucchi.