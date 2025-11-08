Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese (Eccellenza) non si ferma. I rossoblù sono in piena corsa per la zona altissima della classifica e continuano a rinforzarsi per puntare sempre più in alto. Davide Di Quinzio è un nuovo giocatore della Caronnese: centrocampista classe 1989, porta con sé una lunga esperienza in Serie C (quasi 200 presenze) e anche 15 partite in B con la maglia del Pisa tra il 2020 e il 2022. Scuola Inter, con un passato tra Pro Sesto, Lucchese, Spal, Como e l’ultima esperienza a Pavia in Serie D. Ma scopriamo insieme chi è il nuovo acquisto rossoblù.

“Sono un giocatore d’esperienza che può ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo. La mia caratteristica principale è la tecnica e un buon senso tattico. Ho accettato la proposta della Caronnese perché so dell’importanza della società e dell’ambizione di fare qualcosa di importante in questa stagione. Il mio obiettivo stagionale è giocare con continuità e cercare di raggiungere il salto di categoria che tanto sta inseguendo la Caronnese”.

Classifica

Arconatese 26 punti, Solbiatese 19, Caronnese 17, Rhodense, Fbc Saronno Vis Nova Giussano e Lentatese 16, Mariano Calcio, Legnano, Sedriano , Besnatese, Vergiatese 13, Sestese 11, Arcellasco, Vigevano, Magenta 9, Ardor Lazzate 8, Altabrianza 7.

(foto da sinistra: il nuovo giocatore della Caronnese e mister Michele Ferri)

