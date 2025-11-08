iltra2

CASTELSEPRIO – Oggi, sabato 8 novembre alle 10.15 (con replica alle 15) il Parco Archeologico di Castelseprio propone l’iniziativa “Cronache dagli scavi”, una visita guidata dedicata alle più recenti scoperte emerse durante la campagna di scavo condotta dall’Università di Padova sotto la direzione della professoressa Alexandra Chavarría Arnau.

Durante l’incontro saranno illustrate le novità più significative emerse nel corso delle ricerche: tra queste, una iscrizione funeraria di epoca romana, i resti di un edificio risalente al V-VI secolo d.C. e una tomba dell’Età del Ferro, oltre ad altri importanti ritrovamenti che contribuiscono a ricostruire la storia del sito.

La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione al numero 3666632727.

(foto archivio: una precedente visita al parco archeologico di Castelseprio)

