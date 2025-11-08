Cronaca

CERIANO LAGHETTO – In questi giorni di intensa attività per le forze dell’ordine, impegnate in una vasta operazione di controllo e prevenzione nel Parco delle Groane e nei territori circostanti. L’intervento, disposto dalla questura di Monza e della Brianza e coordinato dal Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, ha coinvolto polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e diverse polizie locali del territorio.

Le pattuglie hanno operato in modo congiunto nei Comuni di Lentate sul Seveso, Lazzate, Misinto, Cesano Maderno e Cogliate, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di stupefacenti e monitorare le aree più esposte a fenomeni di degrado.

Anche la polizia locale di Ceriano Laghetto, guidata dal comandante Claudio Cardea, ha preso parte ai controlli, pattugliando gli accessi e i sentieri che costeggiano il Parco delle Groane. Le verifiche hanno portato a numerosi accertamenti su persone e veicoli, con diverse violazioni contestate e il sequestro di sostanze stupefacenti.

L’operazione rientra nel piano di sicurezza integrata che, nelle ultime settimane, ha visto un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine nel territorio delle Groane, per garantire maggior controllo e sicurezza ai cittadini.

