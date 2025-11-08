Comasco

TURATE – Domenica 9 novembre, alle 11.30 in piazza Volta 8, aprirà ufficialmente le porte il nuovo edificio che ospiterà la sede de Le Mani di Marco Onlus.

Tra i principali progetti promossi c’è “Da Marco a Turate”, che ha consentito il recupero dell’ex Caffè Umberto I, edificio storico nel centro del paese. L’intervento unisce rigenerazione urbana e inclusione sociale, restituendo al territorio un luogo di vita e partecipazione.

Grazie a questo intervento nasce Casa Smeraldo, uno spazio che offre unità abitative e servizi dedicati a nuclei vulnerabili con minori. In questo modo, il progetto crea un collegamento diretto tra l’idea originaria di solidarietà e la nascita concreta di un luogo di accoglienza e sviluppo sociale.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Villaggio SOS di Saronno e i Comuni della rete Asci (Azienda Sociale Comuni Insieme), con il contributo di Fondazione Cariplo.

All’interno della struttura troverà spazio Studio Zefiro, uno studio di psicologia che offre supporto a minori e famiglie attraverso percorsi di ascolto, consulenza e sostegno terapeutico aperto a tutta la cittadinanza.

L’inaugurazione è un passo concreto nella costruzione di una rete territoriale di sostegno, che unisce enti, associazioni e cittadini attorno ai valori della solidarietà, dell’autonomia e della partecipazione.

“Con questo progetto vogliamo restituire alla comunità un luogo che accoglie e accompagna, dove le mani che aiutano diventano simbolo di speranza e futuro,” spiegano i promotori.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected] o di persona presso la sede di piazza Volta 8, Turate il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e il martedì dalle 18 alle 20.

Progetto realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo.

