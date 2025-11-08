Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Nuovo episodio di vandalismo ai danni di Dante Cattaneo, ex sindaco di Ceriano Laghetto e attuale consigliere comunale, da anni impegnato in battaglie contro lo spaccio di droga nel Saronnese. L’esponente leghista ha denunciato due danneggiamenti in due giorni consecutivi alla propria auto, trovata prima con le gomme posteriori tagliate, poi con le anteriori recise di netto da una lama. E’ successo lunedì e martedì.

Cattaneo, che lavora in un ente pubblico della zona, ha sporto denuncia ai carabinieri e ha ricordato come questo non sia un caso isolato: “In 15 anni ho subito minacce e danneggiamenti di vario genere, ma non mi sono mai lasciato intimidire”. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per individuare i responsabili del doppio gesto vandalico.

08112025