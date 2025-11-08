Ieri su ilSaronno: scippata in centro, suv rubato in pochi minuti e il Natale accende Saronno
8 Novembre 2025
Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 7 novembre, hanno catturato l’attenzione due furti avvenuti nel cuore di Saronno, la scoperta di capanni usati dagli spacciatori nel Parco delle Groane e l’ordinazione a diacono di un imprenditore di Caronno. Molto seguito anche il calendario natalizio della città e il restyling del parco dell’ex seminario.
Un commerciante ha inseguito uno scippatore in fuga dopo che aveva strappato la collana a una donna in via Diaz. È riuscito a recuperare la catenina, ma il malvivente ha tenuto il ciondolo prima di far perdere le sue tracce.
Saronno, commerciante insegue scippatore e recupera collana strappata a passante ma il ciondolo…
Un uomo ha lasciato acceso il suo Suv Dacia Duster per comprare una brioche e in pochi attimi un ladro è salito a bordo e si è allontanato. L’auto è stata ritrovata poco dopo a Milano, ma senza il portafoglio e altri oggetti personali.
Saronno, scende dalla Duster per prendere una brioche e… gli rubano il suv
Saronno si prepara al Natale con un fitto calendario di eventi: dall’accensione dell’albero alla pista di pattinaggio, con appuntamenti per tutte le età a partire dal 23 novembre fino a inizio gennaio.
Alberto Caldera, noto imprenditore di Caronno Pertusella, è stato ordinato diacono permanente nel Duomo di Milano. Un momento di grande emozione per la comunità locale e per la sua famiglia.
Caronno Pertusella, l’imprenditore Alberto Caldera diventa diacono in Duomo a Milano
Nel cuore del Parco delle Groane, tra la vegetazione, sono stati scoperti alcuni capanni utilizzati dai pusher. L’area è stata sgomberata e posta sotto monitoraggio da parte delle forze dell’ordine.
Parco Groane: nel fitto del bosco scoperti capanni dei pusher
Il parco dell’ex seminario ha un nuovo volto: il restyling ha portato nuove panchine, vialetti, giochi e un’area più accogliente per le famiglie. Online tutte le foto del rinnovamento.
