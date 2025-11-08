Città

Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 7 novembre, hanno catturato l’attenzione due furti avvenuti nel cuore di Saronno, la scoperta di capanni usati dagli spacciatori nel Parco delle Groane e l’ordinazione a diacono di un imprenditore di Caronno. Molto seguito anche il calendario natalizio della città e il restyling del parco dell’ex seminario.

Un commerciante ha inseguito uno scippatore in fuga dopo che aveva strappato la collana a una donna in via Diaz. È riuscito a recuperare la catenina, ma il malvivente ha tenuto il ciondolo prima di far perdere le sue tracce.

Un uomo ha lasciato acceso il suo Suv Dacia Duster per comprare una brioche e in pochi attimi un ladro è salito a bordo e si è allontanato. L’auto è stata ritrovata poco dopo a Milano, ma senza il portafoglio e altri oggetti personali.

Saronno si prepara al Natale con un fitto calendario di eventi: dall’accensione dell’albero alla pista di pattinaggio, con appuntamenti per tutte le età a partire dal 23 novembre fino a inizio gennaio.

Alberto Caldera, noto imprenditore di Caronno Pertusella, è stato ordinato diacono permanente nel Duomo di Milano. Un momento di grande emozione per la comunità locale e per la sua famiglia.

Nel cuore del Parco delle Groane, tra la vegetazione, sono stati scoperti alcuni capanni utilizzati dai pusher. L’area è stata sgomberata e posta sotto monitoraggio da parte delle forze dell’ordine.

Il parco dell’ex seminario ha un nuovo volto: il restyling ha portato nuove panchine, vialetti, giochi e un’area più accogliente per le famiglie. Online tutte le foto del rinnovamento.

