Lazzate

LAZZATE – Il sindaco Andrea Monti ha espresso solidarietà a Dante Cattaneo per il danneggiamento subito alla propria vettura, avvenuto nei giorni scorsi davanti al municipio di Lazzate. Secondo il primo cittadino si tratterebbe dell’ultimo di una serie di episodi che seguono lettere anonime e intimidazioni già recapitate in passato.

Monti ha definito il fatto «grave e insolito per la nostra comunità», sottolineando come, dopo anni di minacce verbali, si sia passati a una «escalation» con danni materiali: «Questa volta le gomme dell’auto sono state tagliate con lame e coltelli», ha detto il sindaco, invitando tutti a non restare in silenzio per non rischiare di apparire complici.

Il sindaco ha collegato l’episodio ad atti analoghi registrati sia a Lazzate sia a Ceriano Laghetto, e ha chiesto che si faccia piena luce sull’accaduto. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.

Il Comune ha infine ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini con le forze dell’ordine e ha annunciato che seguirà con attenzione gli sviluppi dell’inchiesta.

(foto archivio: al centro Dante Cattaneo e Andrea Monti)

08112025