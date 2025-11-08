Città

SARONNO – Oggi, sabato 8 novembre, la circolazione del Malpensa Express è ferma tra Saronno e Busto Arsizio Nord per un guasto elettrico sulla linea. Il problema si è presentato intorno alle 8,15 creando disagi ai pendolari diretti verso Milano e Malpensa.

L’interruzione riguarda più direttrici. I treni Milano Cadorna – Malpensa e Milano Centrale – Malpensa non circolano. Sospesi anche i collegamenti della linea S50 tra Busto Arsizio e Malpensa. Bloccata infine la tratta della Milano Cadorna – Novara Fn tra Milano Cadorna e Busto Arsizio Fn. Per garantire gli spostamenti sono stati organizzati bus sostitutivi tra Saronno e Busto Arsizio e anche nel collegamento Milano Cadorna – Malpensa.

I tecnici di Ferrovienord sono al lavoro per risolvere il guasto elettrico. Trenord ha riprogrammato il servizio e consiglia di seguire gli aggiornamenti in tempo reale tramite sito e app. Possibili lunghe attese ai punti di salita dei bus, in particolare a Busto Arsizio per chi si dirige verso l’aeroporto.

Per raggiungere Malpensa rimane aperta anche l’alternativa della S6 fino a Novara Fs. Da lì serve un breve spostamento a piedi fino a Novara Nord per proseguire verso Busto Arsizio Nord. Da questa stazione partono i treni diretti ai terminal 1 e 2. Per chi si muove da Busto Arsizio Fs a Busto Arsizio Nord si calcola uno spostamento a piedi di circa 25 minuti.

La situazione resta in evoluzione fino al completo ripristino del servizio. I lavori proseguono per riattivare la tratta ferroviaria nel più breve tempo possibile.

