SARONNO – Sabato 8 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili per l’intero arco della giornata, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che abbraccia tutta la regione.

Le temperature a Saronno oscilleranno tra una minima di 2°C nelle prime ore del mattino e una massima di 13°C nel pomeriggio. I venti saranno deboli: in mattinata soffieranno da Nord, mentre nel pomeriggio ruoteranno provenendo da Sudovest. Non sono previste allerte meteo.

In Lombardia il tempo si presenta altrettanto stabile e asciutto. Sulle basse pianure occidentali, inclusa l’area di Saronno, il cielo resterà in prevalenza soleggiato, con possibilità di qualche banco di nebbia nelle prime ore del giorno. Nubi più presenti ma innocue si osserveranno sulle pianure orientali, con tendenza a rasserenamenti in serata. Sulle zone montane e prealpine, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche aumento di copertura verso sera solo sulle Prealpi orientali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

